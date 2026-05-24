“Es totalmente injusto”: Checo Pérez protesta por sanción de 10 s en sprint de Canadá

En la sprint race del Gran Premio de Canadá, Sergio "Checo" Pérez, que compite para la escudería Cadillac, inició desde la posición 16 y logró adelantar a cinco rivales, terminando inicialmente en el puesto 11. Sin embargo, los comisarios de la FIA le impusieron una penalización de 10 segundos por forzar a Liam Lawson a abandonar la pista, lo que lo relegó al 14.º lugar.
“En mi opinión, es totalmente injusto, pero a pesar de eso, fue una excelente actuación. Nos las arreglamos para mantener muchos coches atrás, y sí, estoy muy contento con eso”, declaró Pérez tras conocer la sanción.
En la modalidad sprint, solo los ocho primeros otorgan puntos. Al quedar 11.º, Cadillac no sumó unidades, aunque habría sido el mejor resultado histórico del equipo estadounidense. La sanción borró ese registro, aunque terminar 14.º sigue siendo superior a los puestos 17, 16 y 15 obtenidos en los últimos Grandes Premios.
Tras la sprint, Pérez continuó con la clasificación para el Gran Premio de Canadá, donde partió desde la posición 20. “La carrera sprint de esta mañana fue increíble; fue realmente una gran actuación del equipo. La estrategia fue estupenda, sobre todo la de usar las gomas blandas. Nos equivocamos en Miami, pero hoy demostramos que teníamos el neumático adecuado; tomamos decisiones buenas y nos defendimos bien”, explicó.
En la clasificación, el mexicano admitió dificultades: “Fue más complicada, porque una vez que todos cuadraron sus ritmos, se ve más claro dónde estamos. No aprovechamos al máximo la sesión y tuvimos un pequeño problema después de haber cambiado la configuración, así que fue difícil dar una vuelta”.
El Gran Premio de Canadá está programado para iniciar a las 14:00 h (hora del Centro de la República Mexicana). Esta será la quinta carrera de la temporada 2026, tras la cancelación de los Grandes Premios de Baréin y Arabia Saudita por la guerra en Oriente Medio.