“Es totalmente injusto”: Checo Pérez protesta por sanción de 10 s en sprint de Canadá

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El piloto mexicano Sergio “Checo” Pérez quedó 14.º tras una penalización de 10 segundos en la sprint race de Montreal, pese a haber subido de 16.º a 11.º. Pérez calificó la sanción como injusta y destacó que la actuación fue una de las mejores de Cadillac en la temporada 2026.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 24/05/2026 06:45 AM.
En Deportes y editada el 24/05/2026 07:12 AM.