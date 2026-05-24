Knicks a un paso de las Finales NBA tras aplastar a los Cavaliers (3‑0)

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Los New York Knicks se impusieron 121‑108 ante los Cleveland Cavaliers, logrando una ventaja de 3‑0 en la Final de la Conferencia Este y acercándose a su primera aparición en la Final de la NBA desde 1999.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 24/05/2026 06:43 AM.
En Deportes y editada el 24/05/2026 07:08 AM.