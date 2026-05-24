Rey de Marruecos indulta a quince aficionados senegaleses detenidos por disturbios

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Mohamed VI concedió indulto a quince hinchas senegaleses por consideraciones humanitarias durante la festividad de Aid Al‑Adha, subrayando los lazos de amistad entre Marruecos y Senegal tras los incidentes ocurridos en la final de la Copa Africana de Naciones en Rabat.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 24/05/2026 06:45 AM.
En Deportes y editada el 24/05/2026 07:22 AM.