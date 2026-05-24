Rey Mysterio asume oficialmente la gerencia general de Triple A

Rey Mysterio dio inicio a una nueva fase profesional al ser nombrado Gerente General de Triple A (AAA) durante el evento celebrado en el Gimnasio Juan de la Barrera. El anuncio lo realizó la licenciada Marisela Peña, acompañada por leyendas como Chessman, Texano Jr. y Cibernético, junto al dirigente Dorian Roldán.
El anuncio sorprendió a varios presentes, entre ellos Dorian Roldán, quien esperaba ocupar él mismo el puesto, y Dominik Mysterio, quien expresó su preocupación desde los vestidores. La música característica de Rey resonó en el recinto, marcando el inicio de su mandato.
Como primera acción en su nuevo cargo, Rey supervisó la lucha por el Campeonato Crucero entre Laredo Kid y Rey Fénix. Laredo Kid retuvo el título mediante un golpe bajo, lo que obligó a Rey a programar una revancha contra Lucha Brother en la próxima Noche de los Grandes.
Hasta el momento, no se ha confirmado si Rey Mysterio abandonará su carrera activa en el ring para dedicarse exclusivamente a la gerencia. Su perfil sigue apareciendo en la página oficial de WWE como parte del roster de RAW, y recientemente participó en una victoria contra El Grande Americano el 27 de abril, previo a Backlash. Además, formó parte de la cartelera de WrestleMania 42 en la lucha de escaleras por el Campeonato Intercontinental.
Los aficionados y la prensa deportiva esperan con entusiasmo los cambios que el exestrella de la WWE pueda aportar a la dirección de AAA, una empresa que ha sido cuna de grandes talentos del deporte‑espectáculo en México.