Rey Mysterio asume oficialmente la gerencia general de Triple A

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El icónico luchador enmascarado mexicano, Rey Mysterio, fue anunciado este sábado como el nuevo Gerente General de AAA, iniciando una nueva etapa en su carrera dentro de la lucha libre.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 24/05/2026 06:45 AM.
En Deportes y editada el 24/05/2026 07:05 AM.