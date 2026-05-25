Cruz Azul celebra su décimo campeonato en el Ángel de la Independencia

Cientos de seguidores de Cruz Azul se congregaron esta noche en el Ángel de la Independencia, en el Paseo de la Reforma, para festejar el título del Clausura 2026, décimo campeonato de liga en la historia del club celeste.
El gol de la victoria llegó en el minuto 95, cuando el delantero argentino Rodolfo Rotondi, tras recibir un balón dentro del área, dio media vuelta y anotó de zurda para sellar el 2-1 definitivo ante los Pumas UNAM. La celebración se vio acompañada por la iluminación de la Torre BBVA en azul y el logotipo de “La Máquina Celeste”.
Familias, niños, jóvenes y adultos portaron banderas, playeras azules, espuma y confeti, mientras la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la capital desplegó un operativo de vigilancia para garantizar el orden. En distintos puntos de la ciudad, los aficionados corearon y tocaron claxons desde sus vehículos como señal de victoria.
El partido, disputado en el Estadio Universitario, tuvo un desarrollo dramático. Los Pumas tomaron la delantera en el minuto 31 con un gol del paraguayo Robert Morales, quien aprovechó un despeje fallido del argentino Gonzalo Piovi. Cruz Azul empató en el 54 con un autogol del español Rubén Duarte y, dos minutos después del tiempo reglamentario, Rotondi devolvió la ventaja a los celestes.
La noche también estuvo marcada por incidentes: el centrocampista argentino José Paradela abandonó el campo en el minuto 36 tras recibir un golpe de Adalberto Carrasquilla, quien salió lesionado en el 58. En los minutos finales, el árbitro expulsó a Uriel Antuna (minuto 93) y a Ángel Rico (minuto 94) por entradas violentas, dejando a los universitarios con nueve jugadores.
El portero costarricense Keylor Navas destacó en la primera mitad al detener varias llegadas de los azules. En la segunda parte, Cruz Azul mostró mayor intensidad y mantuvo la presión hasta consumar la remontada.
Con el título, los celestes acumulan 22 victorias y ocho empates en sus últimos 30 partidos en el Estadio Universitario, una racha que alimentó la euforia de los miles de aficionados que tomaron el Ángel de la Independencia como escenario de la celebración.