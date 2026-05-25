Cruz Azul celebra su décimo campeonato en el Ángel de la Independencia

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Miles de aficionados celestes inundaron el Ángel de la Independencia tras la victoria de Cruz Azul en la final del Clausura 2026, coronada por el gol de Rodolfo Rotondi en el minuto 95.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 25/05/2026 05:57 AM.
En Deportes y editada el 25/05/2026 06:05 AM.