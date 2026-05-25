Cruz Azul conquista su décimo campeonato en la Liga MX

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Cruz Azul obtuvo su décimo título de liga tras vencer 2-1 a Pumas UNAM en el Estadio Olímpico Universitario, ubicándose ahora entre los cuatro clubes con mayor número de campeonatos en la historia del fútbol mexicano.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 25/05/2026 05:56 AM.
En Deportes y editada el 25/05/2026 06:01 AM.