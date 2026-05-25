Cruz Azul conquista su décimo campeonato en la Liga MX

La Máquina de la Cementera se alzó con la décima estrella de la Liga MX al derrotar 2-1 a Pumas UNAM en la final disputada en el Estadio Olímpico Universitario. Con goles de Carlos Rotondi y un autogol de Rubén Duarte, el conjunto celeste rompió una sequía de cinco años sin título y ascendió a la lista de los clubes más laureados del fútbol mexicano.
Con su décima estrella, Cruz Azul reafirma su posición entre los clubes más exitosos de la Liga MX y se mantiene en la lucha por la supremacía histórica, junto a Guadalajara y Toluca, mientras América sigue liderando con 16 títulos.