Detienen a Gilberto “Zurdo” Ramírez en carretera Cancún‑Tulum tras operativo de seguridad

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El ex campeón mundial de boxeo fue arrestado junto a otras personas por exceso de velocidad y conducta sospechosa; aún no hay comunicado oficial y se desconocen los cargos que enfrentará.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 25/05/2026 10:27 AM.
En Deportes y editada el 25/05/2026 11:40 AM.