Eugenio Derbez celebra la décima estrella de Cruz Azul tras vencer a los Pumas

Cruz Azul se coronó campeón del Torneo Clausura 2026 al vencer a los Pumas de la UNAM 2-0, con un autogol de Rubén Duarte (53') y el gol de Rodolfo Rotondi en tiempo de compensación (95'). Con este resultado, el equipo azteca obtuvo su décima estrella en la Liga MX.
El triunfo generó una gran efervescencia entre los aficionados del fútbol y, particularmente, entre las celebridades mexicanas. Entre los que expresaron su alegría se encontraban Capi Pérez, Franco Escamilla, Yordi Rosado y, de manera destacada, Eugenio Derbez.
Su hija Aitana, que escuchó los gritos de su padre, preguntó quién había ganado. Derbez respondió con entusiasmo: “Ganó papá, ganó Ludovico P. Luche, ganó el Cruz Azul. ¡Arriba La Máquina!”. La esposa, aunque también aficionada al Cruz Azul, comentó: “También amo el Cruz Azul, pero no tengo palabras”.
En contraste, personalidades como Paul Stanley, Paola Rojas, Eduardo Videgaray y Sofía Rivera Torres expresaron su solidaridad con los universitarios tras la derrota.
Con la décima estrella, Cruz Azul reafirma su posición como uno de los clubes más laureados del fútbol mexicano, mientras que la celebración de sus seguidores, tanto dentro como fuera del campo, demuestra la pasión que el deporte genera en la cultura popular del país.