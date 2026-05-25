Eugenio Derbez celebra la décima estrella de Cruz Azul tras vencer a los Pumas

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El actor y comediante mexicano compartió un video en sus redes donde festejó el triunfo de Cruz Azul sobre la UNAM, convirtiéndose en campeón del Clausura 2026. La celebración incluyó a su esposa Alessandra Rosaldo, su hija Aitana y al icónico personaje Ludovico P. Luche.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 25/05/2026 02:45 PM.
En Deportes y editada el 25/05/2026 07:08 PM.