Julián Quiñones renueva con Al‑Qadsiah hasta 2029

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El delantero colombiano Julián Quiñones firmó una extensión de contrato con el club saudí Al‑Qadsiah hasta 2029, tras una temporada histórica en la que anotó 33 goles y se coronó con la Bota de Oro de la Liga Profesional Saudí.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 25/05/2026 04:13 PM.
En Deportes y editada el 25/05/2026 06:49 PM.