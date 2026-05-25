Julián Quiñones renueva con Al‑Qadsiah hasta 2029

El Club Al‑Qadsiah anunció la renovación del contrato de su principal figura ofensiva, el colombiano Julián Quiñones, hasta el año 2029. La decisión refleja el compromiso de la directiva con la continuidad de los pilares deportivos que han impulsado al equipo en la última temporada.
Quiñones vivió una campaña excepcional en la Liga Profesional Saudí, donde se alzó con la Bota de Oro al registrar 33 goles, convirtiéndose en el máximo goleador histórico del club. Además, fue nombrado Jugador del Partido en 14 oportunidades, la mayor cifra registrada por cualquier jugador en la presente temporada.
La firma del nuevo contrato se llevó a cabo en la sede del club, en presencia del director general James Bisgrove y del director deportivo Carlos Anton. En el acto, el delantero destacó el apoyo de la afición de Khobar y la importancia de la ciudad en su desarrollo profesional.
Con esta renovación, Al‑Qadsiah refuerza su estrategia de retener a los talentos clave y de consolidar la estabilidad técnica del equipo, con miras a competir con mayor fuerza tanto en los torneos nacionales como en los continentales.