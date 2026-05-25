Martín Anselmi felicita a Cruz Azul por su décima estrella: “La merecían más que nadie”

Cruz Azul se coronó campeón del Clausura 2026 al vencer a Pumas en una final agónica en el Estadio Olímpico Universitario, logrando la décima estrella de su historia. El gol de Rodolfo Rotondi en tiempo de compensación selló el triunfo y devolvió al club la gloria después de cinco años sin títulos.
Tras el pitazo final, el exdirector técnico argentino Martín Anselmi utilizó su cuenta de Instagram para felicitar al equipo, escribiendo: “Así tenía que llegar, la merecen más que nadie. Felicidades campeones. Los quiero mucho”.
Anselmi dirigió a Cruz Azul en 2024, cuando el proyecto deportivo fue impulsado por Iván Alonso. Aunque no conquistó un campeonato durante su paso, el técnico aportó una identidad y un estilo de juego que revitalizó al conjunto, logrando 28 victorias, 10 empates y 12 derrotas en 50 partidos oficiales.
Su gestión dejó una marca histórica: 42 puntos en un torneo corto de 17 jornadas, una cifra inédita para el club. Además, bajo su mando la escuadra alcanzó semifinales y una final de Liga MX, demostrando el impacto de su propuesta táctica.
El triunfo de la Máquina Celeste se consolidó bajo la dirección interina de Joel Huiqui, quien asumió el cargo en la jornada final del Clausura tras la salida de Nicolás Larcamón. Huiqui no registró derrotas y guió al equipo a la corona, lo que llevó al presidente Víctor Velázquez a confirmar su continuidad para la próxima campaña.
Con la décima estrella, Cruz Azul celebra un nuevo ciclo y reafirma su posición entre los clubes más laureados del fútbol mexicano.