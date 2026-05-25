Martín Anselmi felicita a Cruz Azul por su décima estrella: “La merecían más que nadie”

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El exentrenador de Cruz Azul, Martín Anselmi, utilizó Instagram para felicitar al conjunto celeste tras su victoria sobre Pumas en la Final del Clausura 2026, donde la Máquina obtuvo su décima liga en la historia.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 25/05/2026 08:50 AM.
En Deportes y editada el 25/05/2026 09:14 AM.