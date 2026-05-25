El Milan despide a Massimiliano Allegri tras perder la clasificación a la Champions

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El club italiano rescinde los contratos de Allegri y varios directivos después de terminar la temporada 2025‑2026 en la quinta posición, fuera de la Liga de Campeones, y anuncia una nueva búsqueda de entrenador.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 25/05/2026 04:12 PM.
En Deportes y editada el 25/05/2026 06:59 PM.