El Milan despide a Massimiliano Allegri tras perder la clasificación a la Champions

El Milan anunció este lunes la rescisión del contrato de su entrenador, Massimiliano Allegri, y de varios miembros de la dirección deportiva, tras una derrota 2‑1 ante el Cagliari que dejó al equipo fuera de la clasificación a la Liga de Campeones de Europa.
El club rossonero concluyó la Serie A 2025‑2026 en la quinta posición, por debajo de la Roma (3.º) y el Como (4.º), lo que lo obliga a disputar la Europa League. Hasta la última fecha, el Milan ocupaba el tercer puesto y parecía asegurado su pase a la Champions; sin embargo, la derrota ante el Cagliari anuló esa expectativa.
Con la salida de Allegri, de 58 años, se desvinculan también el administrador general Giorgio Furlani, el director deportivo Igli Tare y el director técnico Geoffrey Moncada. En contraste, Zlatan Ibrahimovic, exdelantero del club y asesor especial del propietario, mantiene su cargo a pesar de las críticas de la afición.
Allegri, que dirigió al Milan entre 2010 y 2014 y regresó hace menos de un año, solo acumuló 28 puntos en las últimas 19 jornadas, frente a los 42 obtenidos en la primera mitad de la temporada. Su paso marca el quinto cambio de entrenador desde 2024, después de Stefano Pioli, Paulo Fonseca, Sérgio Conceição y él mismo.
El Milan, propiedad del grupo estadounidense RedBird Capital Partners bajo la dirección de Gerry Cardinale, ya tiene en la mira a posibles sucesores. La prensa especializada menciona a Antonio Conte, quien recientemente dejó el Napoli, y a Raffaele Palladino, actual técnico del Atalanta, como los candidatos más cotizados para asumir el banquillo rossonero.
El club deberá definir su nuevo proyecto técnico en los próximos días, mientras los tifosi esperan que la próxima dirección logre devolver al Milan la plaza que le corresponde en la competición más lucrativa del fútbol europeo.