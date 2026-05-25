Pablo Solari rompe el trofeo del Spartak Moscú durante la celebración de la Copa de Rusia

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El delantero argentino del Spartak Moscú, Pablo Solari, rompió accidentalmente el trofeo de cristal al celebrarse la victoria por penales contra el FC Krasnodar, generando risas y viralizando el momento en redes sociales.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 25/05/2026 02:45 PM.
En Deportes y editada el 25/05/2026 07:05 PM.