Selección Colombia revela lista de convocados al Mundial 2026 y deja fuera a campeón de la Liga MX

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La Selección Colombia anunció su nómina de 26 futbolistas para el Mundial 2026, con James Rodríguez y Luis Díaz como pilares, mientras excluye al portero campeón de la Liga MX, Kevin Mier, y al defensa Álvaro Angulo.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 25/05/2026 02:45 PM.
En Deportes y editada el 25/05/2026 07:02 PM.