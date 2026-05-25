Selección Colombia revela lista de convocados al Mundial 2026 y deja fuera a campeón de la Liga MX

La Selección Colombia presentó este lunes la convocatoria definitiva de 26 jugadores que representarán al país en el Mundial 2026, programado para junio en territorio estadounidense. El técnico Néstor Lorenzo optó por una combinación de experiencia y juventud, manteniendo a los veteranos James Rodríguez y Luis Díaz como ejes ofensivos, y dejando fuera a figuras destacadas de la Liga MX como el portero Kevin Mier, campeón vigente con Cruz Azul, y el defensa Álvaro Angulo, subcampeón con Pumas.
El grupo, que debutará el 17 de junio contra Uzbekistán en la Ciudad de México, incluye a Camilo Vargas como titular bajo los tres palos, respaldado por David Ospina y Álvaro Montero. En defensa se encuentran Daniel Muñoz, Dávinson Sánchez, Yerry Mina, Jhon Lucumí y laterales experimentados como Déiver Machado, Johan Mojica y Santiago Arias, junto al reciente campeón mexicano Willer Ditta.
El mediocampo combina a Richard Ríos y Jefferson Lerma con la creatividad de Juan Fernando Quintero, Jorge Carrascal, Kevin Castaño y la sorpresa de Juan Camilo Portilla. En la delantera, además de James Rodríguez y Luis Díaz, destacan Jhon Arias y Jaminton Campaz.
Colombia integrará el Grupo K del torneo, enfrentando a Uzbekistán, República Democrática del Congo y Portugal en los partidos que se disputarán en la Ciudad de México, Guadalajara y Miami, respectivamente. Lorenzo confía en que el equilibrio entre veteranía y talento emergente permitirá al conjunto colombiano competir con solvencia en la máxima cita del fútbol mundial.