Alexia Putellas anuncia su salida del Barcelona y se rumorea su posible paso a la Liga MX Femenil

Alexia Putellas confirmó este martes que abandonará el Barcelona al culminar la presente temporada, poniendo fin a una etapa de 14 años en la que se consolidó como una de las figuras más emblemáticas del fútbol femenino español.
La mediocampista señaló que sus últimos compromisos serán los partidos de la Liga F contra la Real Sociedad y el Madrid CFF. Tras el anuncio, surgieron rápidamente especulaciones sobre su próximo destino.
La Liga MX Femenil se perfila como una opción real, impulsada por el creciente atractivo que el fútbol mexicano ha adquirido para jugadoras de alto nivel. En los últimos años, nombres como Jennifer Hermoso, Eugénie Le Sommer, Amandine Henry, Shanice Van de Sanden y Sandra Paños han firmado con equipos mexicanos, lo que abre la puerta a que Putellas siga sus pasos.
Putellas ya ha visitado México en varias oportunidades para disputar amistosos con el Barcelona contra Tigres y América, clubes que podrían ser sus futuros empleadores. En particular, el Club América resultaría atractivo por la presencia de excompañeras como Sandra Paños y Bruna Vilamala, facilitando su adaptación al nuevo entorno.
Por otro lado, la NWSL de Estados Unidos sigue siendo una alternativa de alto calibre. La liga estadounidense se ha consolidado como una de las más competitivas y mediáticas del mundo, ofreciendo infraestructura de primer nivel y una exposición global que podría potenciar la proyección internacional de Putellas.
En conclusión, mientras la futbolista española se prepara para su despedida del Barcelona, el panorama de su futuro se centra entre la Liga MX Femenil y la NWSL, dos destinos que prometen mantenerla en la élite del fútbol femenino.