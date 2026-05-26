Alexia Putellas anuncia su salida del Barcelona y se rumorea su posible paso a la Liga MX Femenil

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La capitana del Barcelona comunicó que dejará el club al término de la temporada 2025‑2026, tras 14 años. Los rumores apuntan a la Liga MX Femenil como destino, aunque también se menciona la NWSL de EE. UU.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 26/05/2026 01:33 PM.
En Deportes y editada el 26/05/2026 01:37 PM.