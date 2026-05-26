Canelo Álvarez revela la única pelea que lo haría subir de categoría: ¿será David Benavidez?

Saúl "Canelo" Álvarez tiene fecha y escenario para su regreso: el 12 de septiembre medirá fuerzas contra Christian Mbilli en la capital saudí, defendiendo el título mundial del CMB en la categoría de 168 lb. Sin embargo, el pugilista tapatío dejó clara, durante su participación en el Mr. Verzace Podcast de The Ring, que solo contemplaría subir a los 175 lb si se concreta una revancha con el ruso Dmitry Bivol.
“El punto es quedarme en las 168 lb porque para mí esa es mi división”, afirmó Canelo, añadiendo que, aunque no es su peso natural –“soy demasiado bajo para esa división”– se siente cómodo compitiendo allí. La única condición para un salto de categoría sería “pelear con Bivol, o quizá que él baje”.
Esta declaración reduce considerablemente la posibilidad de que el campeón enfrente al prometedor mexicano David Benavidez, quien ha sido mencionado como posible rival en la división de supermedianos. La atención, pues, se centra ahora en la incertidumbre de una segunda contienda con Bivol, que podría disputarse tanto en los semipesados como en las supermedianas.
El último revés de Canelo llegó el 13 de septiembre de 2022, cuando perdió por decisión unánime ante Terence Crawford y, posteriormente, se sometió a una cirugía de codo que retrasó su retorno. A sus 35 años, el boxeador acumula 63 victorias (39 por nocaut), tres derrotas y dos empates, y sigue siendo una de las figuras más influyentes del boxeo mundial.
Mientras se prepara para el combate de septiembre, Álvarez mantiene su objetivo de volver al máximo nivel, pero deja en claro que cualquier cambio de peso dependerá exclusivamente de una revancha con Bivol.