Canelo Álvarez revela la única pelea que lo haría subir de categoría: ¿será David Benavidez?

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El campeón mexicano confirmó que solo consideraría pasar a los 175 lb si se concreta una revancha con Dmitry Bivol, descartando por el momento un enfrentamiento contra el joven prospecto David Benavidez.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 26/05/2026 01:26 PM.
En Deportes y editada el 26/05/2026 01:46 PM.