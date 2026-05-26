La Corte Suprema de EE. UU. rechaza intervenir en la demanda racial de Brian Flores contra la NFL

...

El máximo tribunal de EE. UU. negó la solicitud de la NFL para que el caso de discriminación racial encabezado por el exentrenador de los Miami Dolphins, Brian Flores, se resolviera mediante arbitraje, permitiendo que la causa continúe su curso hacia un juicio federal.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 26/05/2026 03:51 PM.
En Deportes y editada el 27/05/2026 05:36 AM.