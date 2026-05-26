La Corte Suprema de EE. UU. rechaza intervenir en la demanda racial de Brian Flores contra la NFL

La Corte Suprema de los Estados Unidos se negó el martes a intervenir en la demanda por discriminación racial presentada por Brian Flores contra la NFL, lo que mantiene el proceso judicial abierto y permite que el caso avance hacia un juicio.
Los siete magistrados votaron en contra de la petición de la liga, que buscaba que el litigio se resolviera en el arbitraje interno de la NFL en lugar de en un tribunal federal de Nueva York. Sólo el juez Brett Kavanaugh se mostró en desacuerdo con la decisión mayoritaria.
El caso seguirá su curso en la corte federal de Nueva York, donde se espera que ambas partes presenten sus argumentos finales antes de que se programe una fecha de juicio.