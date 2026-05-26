Así fue la disculpa de Uriel Antuna a la afición de Pumas tras la derrota en la final

...

Tras la expulsión que selló la derrota de Pumas contra Cruz Azul, el extremo derecho Uriel Antuna dirigió una emotiva carta a la afición, en la que agradeció el apoyo recibido, pidió perdón y reafirmó su compromiso de no rendirse.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 26/05/2026 06:20 AM.
En Deportes y editada el 26/05/2026 06:41 AM.