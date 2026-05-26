Efraín Juárez fuera de Pumas: ¿qué se sabe de su posible salida y ofertas europeas?

Pumas perdió la final del Clausura 2026 contra Cruz Azul y, de inmediato, surgieron rumores sobre la continuidad del técnico Efraín Juárez. Según informó Alejandro Gómez en As Claro y se viralizó en W Deportes, el entrenador habría tomado la decisión de dejar el cargo, aunque la Universidad Nacional Autónoma de México no ha emitido comunicado oficial.
El mismo día, durante su visita a la cantera, Juárez evitó a la prensa y no ofreció declaraciones, lo que alimentó la especulación. El cuerpo técnico y los jugadores, por su parte, mantuvieron un mensaje de unidad y lamentaron la derrota, sin dar pistas sobre una posible salida.
Desde el inicio de la liguilla, se filtró que el mexicano contaba con ofertas de trabajo en Europa. El periodista Fabrizio Domínguez señaló interés del Girona (España) y de clubes belgas, mientras que otras fuentes mencionan propuestas de la MLS. No se ha confirmado ningún acercamiento formal.
Hasta las 22:00 h del 26 de mayo, Juárez sigue bajo contrato con Pumas hasta diciembre. La directiva del club, según Adriana Maldonado de ESPN, está evaluando mantener al técnico, pero reconoce las ofertas recibidas y planea replantear los objetivos del equipo en los próximos días.
En conclusión, la salida de Efraín Juárez de Pumas sigue sin confirmarse oficialmente; lo que sí es claro es que su futuro está en el foco de la prensa, con posibles destinos en Europa y Norteamérica.