Efraín Juárez fuera de Pumas: ¿qué se sabe de su posible salida y ofertas europeas?

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Tras la derrota de Pumas ante Cruz Azul en la final del Clausura 2026, circulan rumores de que el técnico Efraín Juárez habría decidido abandonar el club. No hay confirmación oficial, pero se reportan intereses de equipos europeos y de la MLS, mientras su contrato sigue vigente hasta diciembre.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 26/05/2026 06:23 AM.
En Deportes y editada el 26/05/2026 06:33 AM.