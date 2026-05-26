Representante de Efraín Juárez descarta su salida de Pumas tras la derrota ante Cruz Azul

...

Tras perder la final del Clausura 2026 contra Cruz Azul, el futuro del técnico Efraín Juárez con los Pumas de la UNAM se vio envuelto en rumores. Su agente, David Baldwin, negó en redes sociales cualquier posibilidad de partida, asegurando que el entrenador seguirá al frente del proyecto universitario.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 26/05/2026 08:49 AM.
En Deportes y editada el 26/05/2026 08:54 AM.