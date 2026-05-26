Representante de Efraín Juárez descarta su salida de Pumas tras la derrota ante Cruz Azul

La derrota de los Pumas de la UNAM ante Cruz Azul en la serie final del Clausura 2026 reavivó las especulaciones sobre el futuro del técnico mexicano Efraín Juárez. A pesar de que el conjunto universitario había concluido la fase regular como líder con 36 puntos y había sido la ofensiva más eficaz del torneo con 34 goles, la pérdida del título encendió los focos sobre su continuidad.
David Baldwin, representante de Juárez, rompió el silencio a través de un mensaje publicado en X, donde desmintió rotundamente cualquier versión que apuntara a una salida del entrenador. "Efraín sigue ligado al proyecto auriazul; no hay conversaciones de salida", afirmó el agente, intentando calmar la creciente ola de rumores.
Los rumores surgieron principalmente por la supuesta vinculación del técnico con el Celtic de Glasgow, club donde Juárez jugó entre 2010 y 2012 y donde más tarde colaboró en el cuerpo técnico. Desde el año pasado, diversos reportes lo señalaban como candidato para regresar al Celtic, respaldados por su experiencia en Bélgica y Escocia. Asimismo, circulaban supuestas ofertas de equipos de la Primera División belga y de la Liga española, aunque ni el entrenador ni la directiva de la UNAM confirmaron acercamientos formales.
En defensa, los Pumas también mostraron solidez, permitiendo solo 17 goles, y se ubicaron entre los mejores en la tabla de fair play con 46 unidades, una de las cifras más altas del campeonato. Estas estadísticas reforzaron la postura del presidente del club, Luis Raúl González Pérez, quien manifestó su intención de mantener la estabilidad del proyecto deportivo y envió un mensaje de aliento a la afición.
González Pérez concluyó: "Esta historia tiene mucho por escribirse. Y en Pumas, cuando toca levantarse, nos levantamos juntos". Con la declaración de Baldwin, el futuro inmediato de Efraín Juárez parece asegurado en la UNAM, aunque la expectación de la afición y los medios continuará mientras el técnico dirige al equipo en la próxima temporada.