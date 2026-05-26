Estados Unidos anuncia lista oficial para el Mundial 2026: Pulisic, McKennie y Zendejas convocados

Estados Unidos presentó la convocatoria definitiva de 26 jugadores que representarán al país en la Copa Mundial de la FIFA 2026, torneo que se disputará en territorio norteamericano junto a México y Canadá. El combinado, dirigido por el argentino Mauricio Pochettino, buscará superar su mejor actuación histórica (cuartos de final en Corea‑Japón 2002) y hacerlo frente a su afición, algo que no ocurría desde el Mundial de 1994.
El debut de la Selección estadounidense será el 12 de junio contra Paraguay en el SoFi Stadium de Inglewood, California, mientras que la fase de grupos (Grupo D) incluye a Paraguay, Australia y Turquía. La fase de grupos se jugará del 11 al 27 de junio; las rondas eliminatorias comenzarán el 28 de junio y la final está programada para el 19 de julio en el MetLife Stadium de New Jersey.