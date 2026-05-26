Estados Unidos anuncia lista oficial para el Mundial 2026: Pulisic, McKennie y Zendejas convocados

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La Selección de EE. UU. reveló el martes los 26 futbolistas que competirán en casa en el Mundial 2026, bajo la dirección de Mauricio Pochettino. Christian Pulisic, Weston McKennie y Alejandro Zendejas encabezan la lista.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 26/05/2026 03:45 PM.
En Deportes y editada el 26/05/2026 03:49 PM.