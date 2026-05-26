Fallece Piloto Suicida durante función en Ciudad Juárez

El reconocido luchador mexicano Piloto Suicida, cuyo nombre real era José Calzada Salazar, falleció el pasado 24 de mayo durante una función de lucha libre independiente en la Arena Internacional, ubicada en la colonia Monterrey de la ciudad fronteriza.
El accidente ocurrió cuando, al intentar su tradicional vuelo desde la tercera cuerda, perdió el control y cayó directamente sobre la cabeza. A pesar de la rápida intervención de los servicios médicos, la gravedad del golpe impidió su reanimación.
Calzada, de 56 años, había desarrollado una destacada carrera en la Comarca Lagunera, compitiendo regularmente en Torreón, Coahuila, y Gómez Palacio, Durango. Además, su personaje trascendió fronteras al participar en la extinta World Championship Wrestling (WCW) de Estados Unidos y en diversas promociones de Japón.
Rob Viper, especialista en deporte‑espectáculo, resaltó que Piloto Suicida era uno de los luchadores más respetados por su estilo volador y su aporte al desarrollo de la lucha libre en la región.
Tras el incidente, la Fiscalía General del Estado de Chihuahua y la Secretaría de Seguridad Pública Municipal acordonaron la zona y dieron inicio a una investigación para esclarecer los hechos y determinar posibles responsabilidades.
Las autoridades municipales anunciaron la clausura provisional de la Arena Internacional mientras se recopilan datos y se evalúan medidas de seguridad para futuros eventos. El caso reaviva el debate sobre la protección de los deportistas en recintos independientes y la necesidad de protocolos más estrictos.
La muerte de Piloto Suicida deja un vacío en la lucha libre mexicana y ha generado una ola de condolencias entre aficionados, compañeros y promotores, quienes recuerdan su legado y exigen respuestas claras a las autoridades.