Fallece Piloto Suicida durante función en Ciudad Juárez

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El luchador José Calzada Salazar, conocido como Piloto Suicida, murió a los 56 años tras una caída fatal en la Arena Internacional de Ciudad Juárez el 24 de mayo, mientras ejecutaba su característico salto desde la tercera cuerda.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 26/05/2026 08:57 AM.
En Deportes y editada el 26/05/2026 09:41 AM.