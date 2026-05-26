Inter Miami confirma sobrecarga muscular en Messi a semanas del Mundial 2026

Inter Miami CF dio a conocer este lunes que Lionel Messi presentó una sobrecarga muscular en el isquiotibial izquierdo, diagnosticada tras pruebas médicas complementarias realizadas después de que el capitán del equipo abandonara el terreno de juego en el minuto 73 del partido contra Philadelphia Union.
El argentino, de 38 años, sintió una molestia en la pierna izquierda y, tras una breve conversación con el entrenador Guillermo Hoyos, decidió retirarse caminando del Nu Stadium. El club precisó que los plazos para su regreso dependerán de la evolución clínica y funcional del jugador.
El partido, el último de la MLS antes del receso por el Mundial 2026, se disputó bajo lluvia ligera. Messi, habitual de jugar los 90 minutos, mostró signos de incomodidad alrededor del minuto 70 y, tras tres minutos de intentar continuar, optó por abandonar el juego.
Con el Mundial 2026 a menos de tres semanas, la lesión de Messi enciende las alarmas en la dirigencia argentina. La Albiceleste debutará el 16 de junio contra Argelia en Kansas City, y el astro es pieza clave para defender el título obtenido en Catar 2022.
El entrenador de Las Garzas, Guillermo Hoyos, había minimizado inicialmente el percance, calificándolo de “fatiga”. Sin embargo, la gravedad de la sobrecarga muscular podría afectar la disponibilidad de Messi para el torneo, que probablemente será su último Mundial.
El cuerpo médico del Inter Miami continuará monitoreando al jugador y determinará cuándo podrá reincorporarse a la actividad física. Mientras tanto, la prensa y los aficionados siguen atentos a cualquier actualización, conscientes de que una lesión prolongada podría comprometer la participación de Messi en Norteamérica 2026.