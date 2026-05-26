Inter Miami confirma sobrecarga muscular en Messi a semanas del Mundial 2026

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El club estadounidense informó que Lionel Messi sufrió una sobrecarga asociada a una fatiga muscular en el isquiotibial izquierdo durante el partido contra Philadelphia Union. La lesión obligó al astro argentino a abandonar el encuentro y genera incertidumbre en la Selección Argentina de cara al inicio del Mundial de Norteamérica.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 26/05/2026 06:19 AM.
En Deportes y editada el 26/05/2026 06:39 AM.