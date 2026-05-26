Irán establecerá su campamento base en Tijuana para el Mundial 2026

La FIFA dio luz verde al cambio de sede del campamento de la selección iraní, que ahora se instalará en Tijuana, Baja California, a menos de dos semanas del arranque del Mundial 2026. El presidente de la Federación Iraní de Fútbol, Mehdi Taj, anunció que el contrato con el Centro Xoloitzcuintle está en fase final de firma y que la aerolínea estatal Iran Air podría operar vuelos directos a México, evitando tránsito por territorio estadounidense.
La gobernadora de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, confirmó que México respondió de inmediato al pedido de Irán: “Nos preguntaron si podían pernoctar en México; dijimos sí, sin problema”. El Club Tijuana celebró la designación como un reconocimiento internacional a la ciudad y a Baja California, subrayando que Tijuana será “parte activa del torneo más grande de la historia”.
El traslado implica que los jugadores iraníes vivirán en México y cruzarán la frontera únicamente los días de partido. La distancia desde Tijuana al SoFi Stadium de Inglewood, donde Irán disputará sus dos primeros encuentros, es de apenas 55 minutos en avión, mientras que el viaje a Seattle para el tercer partido será de aproximadamente tres horas, similar al que habría tomado desde Tucson.
Irán compite en el Grupo G junto a Bélgica, Egipto y Nueva Zelanda. Debuta el 15 de junio contra Nueva Zelanda en Inglewood, sigue contra Bélgica el 21 de junio en el mismo estadio y cierra la fase de grupos el 26 de junio frente a Egipto en Seattle.
El proceso de reubicación se dio en un contexto de alta sensibilidad política. Irán y Estados Unidos no mantienen relaciones diplomáticas desde 1980, y la participación del equipo estuvo en duda tras la ofensiva estadounidense‑israelí de febrero de 2026. El entonces presidente Donald Trump consideró que Irán no debería competir por motivos de seguridad. Ante la incertidumbre de los visados, el secretario general de la FIFA, Gianni Infantino, intervino directamente para garantizar que los jugadores obtuvieran los permisos necesarios.
La Federación Mexicana de Fútbol informó que México será sede de siete campamentos base en total, a excepción de Cancún, todos vinculados a clubes locales, lo que la FIFA interpretó como un reconocimiento a la infraestructura deportiva del país.