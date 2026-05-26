Irán establecerá su campamento base en Tijuana para el Mundial 2026

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La FIFA aprobó el traslado del campamento de la selección iraní de Tucson, Arizona, a Tijuana, Baja California, a solo 16 días del inicio del Mundial 2026. El presidente de la Federación Iraní de Fútbol, Mehdi Taj, confirmó la firma del contrato con el Centro Xoloitzcuintle y la posible operación de vuelos directos de Iran Air. México acogerá siete concentraciones nacionales, incluida la propia selección mexicana.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 26/05/2026 06:26 AM.
En Deportes y editada el 26/05/2026 06:29 AM.