Knicks llegan a las Finales de la NBA 2026 tras barrer a los Cavaliers

Los Knicks de Nueva York se impusieron con autoridad a los Cleveland Cavaliers (130‑93) el lunes por la noche, cerrando una serie de cuatro partidos y asegurando su puesto en las Finales de la NBA 2026. Con esta victoria, el equipo neoyorquino avanza a la gran cita por primera vez desde la temporada 1998‑1999.
Con una defensa férrea, un ataque equilibrado y el respaldo de una afición apasionada, los Knicks buscan ahora coronarse campeones de la NBA, rompiendo una sequía de más de dos décadas en la máxima instancia del baloncesto norteamericano.