Knicks llegan a las Finales de la NBA 2026 tras barrer a los Cavaliers

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Los New York Knicks completaron una barrida 4‑0 contra los Cleveland Cavaliers, avanzando a las Finales de la NBA por primera vez desde 1999 y convirtiéndose en el cuarto equipo en lograr una racha de 11 victorias consecutivas en los playoffs.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 26/05/2026 06:23 AM.
En Deportes y editada el 26/05/2026 06:35 AM.