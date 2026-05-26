Liga MX: Apertura 2026 arranca el 16 de julio, mientras se disputa el Mundial

La Liga MX dio a conocer el calendario oficial del Apertura 2026, estableciendo como fecha de inicio el 16 de julio de 2026, es decir, tres días antes de la final de la Copa Mundial de la FIFA 2026, que se jugará el 19 de julio en el MetLife Stadium de Nueva Jersey.
Este arranque anticipado responde a la necesidad de reorganizar el calendario del fútbol nacional ante la realización del Mundial, cuya fase final se disputará en territorio mexicano. La medida permite que la temporada no se prolongue hasta finales de diciembre y garantiza que la Liguilla se juegue dentro de los plazos establecidos por la Federación Mexicana de Fútbol y los clubes.
Entre los hitos más relevantes del nuevo calendario destacan: