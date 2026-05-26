Liga MX: Apertura 2026 arranca el 16 de julio, mientras se disputa el Mundial

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La Liga MX confirmó que el torneo Apertura 2026 iniciará el 16 de julio, tres días antes de la final de la Copa Mundial 2026. El calendario se ajustó para evitar que la temporada se extienda hasta diciembre y para cumplir con los compromisos de la Federación Mexicana de Fútbol durante el Mundial coorganizado por México, EE. UU. y Canadá.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 26/05/2026 08:45 AM.
En Deportes y editada el 26/05/2026 09:40 AM.