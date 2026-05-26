Daniil Medvedev cae eliminado en primera ronda de Roland Garros ante Adam Walton

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El ex‑número uno del mundo, Daniil Medvedev, fue derrotado por el australiano Adam Walton (97 del ranking) en un duelo de cinco sets (6‑2, 1‑6, 6‑1, 1‑6, 6‑4) que duró 3 horas y 22 minutos, marcando su segunda eliminación temprana consecutiva en la tierra batida del Abierto de Francia.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 26/05/2026 03:51 PM.
En Deportes y editada el 26/05/2026 04:17 PM.