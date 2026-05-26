Daniil Medvedev cae eliminado en primera ronda de Roland Garros ante Adam Walton

En la jornada inaugural del Roland Garros 2024, el ruso Daniil Medvedev, actual octavo del ranking mundial y campeón del Abierto de Estados Unidos 2021, sufrió una sorpresiva derrota ante el australiano Adam Walton, invitado como wild‑card por los organizadores. El encuentro, disputado en cinco sets, concluyó 6‑2, 1‑6, 6‑1, 1‑6, 6‑4 a favor de Walton, tras 3 horas y 22 minutos de juego.
Esta eliminación representa la segunda consecutiva en la primera ronda del torneo de tierra batida para Medvedev y la sexta en su carrera. El ruso, que ha demostrado dificultades en la superficie de arcilla, ya había evidenciado su vulnerabilidad al inicio de la temporada cuando el italiano Matteo Berrettini le impuso un doble 6‑0, el primer set en blanco que recibía a los 30 años.
Walton, de 27 años, logró su segunda victoria en Roland Garros y la cuarta en un Grand Slam, aunque nunca ha superado la segunda ronda. Con este triunfo, el australiano avanza a la segunda fase, donde se enfrentará al estadounidense Zachary Svajda (85 del ranking), debutante en el torneo y quien eliminó al australiano Alexei Popyrin (61 del mundo) en la ronda anterior.
El desempeño de Medvedev en la temporada reciente mostró destellos de buen nivel, como su paso a octavos de final en Madrid y su destacada campaña en Roma, donde estuvo a punto de alcanzar la semifinal contra el número uno del mundo, Jannik Sinner. Sin embargo, la falta de afinidad con la arcilla sigue siendo un obstáculo que le impide replicar su éxito en pistas duras.