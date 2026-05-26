Renata Zarazúa cae en primera ronda del Roland Garros 2026

Renata Zarazúa, originaria de la Ciudad de México, perdió en la primera ronda del Roland Garros 2026 frente a la rusa Diana Shnaider con parciales de 6-4 y 6-1, marcando su primer enfrentamiento directo en el cuadro de singles del torneo.
El primer set se mostró equilibrado, con ambas jugadoras cometiendo errores y alternando rompimientos de servicio; sin embargo, Shnaider supo capitalizar las oportunidades y se llevó el parcial inicial. En el segundo set, la rusa impuso su juego desde el servicio, desarmando la resistencia de la mexicana y cerrando el set 6-1.
Con esta derrota, Zarazúa acumula su quinta pérdida consecutiva después de haber conquistado el título W100 de Charlottesville, su duodécimo triunfo profesional. El revés se suma a la ausencia de avances en el Australian Open, contrastando con la temporada 2025, en la que hizo historia al eliminar a la estadounidense Taylor Townsend en primera ronda, un hecho no visto desde el 2000.
La mexicana también destacó en 2025 al alcanzar la segunda ronda de Wimbledon, igualando la mejor actuación de una tenista mexicana en el All England Club desde 1995, y al sorprender en el US Open al vencer a la sembrada número seis, Madison Keys, en un duelo de tres sets que superó las tres horas.
Este miércoles, Zarazúa buscará redimirse en la modalidad de dobles, debutando junto a la polaca Katarzyna Piter contra la dupla número seis del mundo, Cristina Bucșa y Nicole Melichar.