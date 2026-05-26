Renata Zarazúa cae en primera ronda del Roland Garros 2026

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La tenista mexicana Renata Zarazúa fue eliminada 6-4, 6-1 ante la rusa Diana Shnaider en su debut en el cuadro de singles del Roland Garros, sumando su quinta derrota consecutiva en la temporada.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 26/05/2026 10:57 AM.
En Deportes y editada el 26/05/2026 11:18 AM.