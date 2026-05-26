Santiago Giménez, Johan Vásquez y Obed Vargas se reportan con México rumbo al Mundial 2026

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Los tres futbolistas que militan en Europa – Santiago Giménez (AC Milan), Johan Vásquez (Genoa) y Obed Vargas (Atlético de Madrid) – se incorporan a la concentración de la Selección mexicana bajo la dirección de Javier Aguirre, en la fase final de preparación para la Copa del Mundo 2026, que se jugará en parte en México.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 26/05/2026 01:25 PM.
En Deportes y editada el 26/05/2026 02:00 PM.