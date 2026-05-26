Santiago Giménez, Johan Vásquez y Obed Vargas se reportan con México rumbo al Mundial 2026

La Selección mexicana avanza en su proceso de afinamiento de cara al Mundial de la FIFA 2026, y este martes confirmó la llegada de tres jugadores que militan en clubes europeos. Santiago Giménez, delantero del AC Milan; Obed Vargas, mediocampista del Atlético de Madrid; y Johan Vásquez, defensa del Genoa CFC, se unirán a la concentración del Tricolor en los próximos días.
El anuncio fue realizado por la Dirección Deportiva de Selecciones Nacionales a través de un comunicado difundido en redes sociales al mediodía. Se precisó que Johan Vásquez se incorporará un día después de sus compañeros, completando así el grupo de futbolistas europeos convocados en esta etapa.
Estos tres jugadores participarán en los amistosos previos al inicio del torneo, que tendrá a México como una de sus sedes principales junto a Estados Unidos y Canadá. La presencia de Giménez genera gran expectativa tras su temporada en la Serie A con el AC Milan, mientras que Vásquez se consolida como uno de los defensores mexicanos más constantes en Europa y Vargas continúa emergiendo como una de las jóvenes promesas del proyecto nacional.
Javier Aguirre, técnico de la Selección, sigue evaluando alternativas y afinando detalles antes de presentar la lista definitiva para el Mundial. El objetivo es llegar al torneo con la mejor versión posible del equipo.
El debut de México en el Mundial 2026 está programado para el 11 de junio en el Estadio Azteca, donde el Tricolor buscará iniciar la competencia con el pie derecho y alimentar la enorme ilusión de sus aficionados.