Wolfsburgo desciende de la Bundesliga tras perder la promoción ante Paderborn

Wolfsburgo se despide de la Bundesliga tras perder 2-1 ante el SC Paderborn en la serie de ascenso disputada el lunes en la Home Deluxe Arena. El gol tempranero de Dženan Pejčinović a los tres minutos puso en ventaja al equipo de Dieter Hecking, pero la expulsión del defensa danés Joakim Maehle en el minuto 14 dejó al conjunto con diez jugadores.
Filip Bilbija igualó el marcador al minuto 38, y el partido se fue a la prórroga. Diez minutos después, Laurin Curda anotó el gol de la victoria que devuelve al Paderborn a la Bundesliga después de seis temporadas en la segunda división.
Con este resultado, el Wolfsburgo desciende a la 2.ª división, donde ya había jugado en la campaña 2019/2020. El club, campeón de la Bundesliga en 2009 bajo la dirección de Felix Magath y ganador de la Copa de Alemania y la Supercopa en 2015, había permanecido en la máxima categoría desde su ascenso en la temporada 1996‑1997.
El descenso se produce en un contexto de dificultades deportivas que ya habían puesto al Heidenheim y al Sankt Pauli en la zona de descenso. Para la próxima temporada, la Bundesliga contará con los equipos ascendidos Paderborn, Schalke 04 y Elversberg.
El entrenador del Paderborn, Steffen Baumgart, celebra el regreso a la élite del fútbol alemán, mientras que el dirigente del Wolfsburgo, Dieter Hecking, lamenta la caída: "Das tut weh. Wir steigen aus der Bundesliga ab".