Wolfsburgo desciende de la Bundesliga tras perder la promoción ante Paderborn

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El Wolfsburgo vuelve a la 2.ª división alemana después de caer 2-1 ante el Paderborn en la serie de ascenso, poniendo fin a 27 años en la máxima categoría.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 26/05/2026 06:24 AM.
En Deportes y editada el 26/05/2026 06:42 AM.