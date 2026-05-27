Antonio Pérez Garibay predice que Cadillac será campeón del mundo con Checo Pérez

Antonio Pérez Garibay volvió a avivar la ilusión de los aficionados mexicanos al hablar del presente y futuro de su hijo, Sergio Pérez, ahora integrante de la escudería Cadillac en la Fórmula 1. Durante la presentación de la bioserie del exfutbolista Moisés Muñoz, el empresario aseguró que se está viendo la mejor versión deportiva del piloto tapatío.
Garibay subrayó que, aunque muchos aficionados miden el rendimiento únicamente por los resultados en pista, el reconocimiento internacional hacia Checo ha crecido incluso en momentos complicados dentro de la máxima categoría del automovilismo.
El empresario reveló que varios equipos mostraron interés en el piloto mexicano antes de concretar su llegada a Cadillac, pero afirmó que el proyecto estadounidense representa el escenario ideal para construir algo importante a largo plazo. Según él, los objetivos inmediatos del equipo no están enfocados en pelear victorias desde el inicio, sino en consolidar el desarrollo competitivo de la escudería y avanzar paso a paso en la parrilla.
Además del aspecto deportivo, Antonio Pérez Garibay destacó el momento personal que vive actualmente el piloto, especialmente por la relación que mantiene con sus hijos dentro del entorno de la Fórmula 1. Concluyó que el verdadero potencial de Cadillac se verá reflejado después de esta primera temporada de aprendizaje, donde tanto Checo Pérez como Valtteri Bottas recopilarán información clave para desarrollar el proyecto.