Antonio Pérez Garibay predice que Cadillac será campeón del mundo con Checo Pérez

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El padre de Sergio "Checo" Pérez, Antonio Pérez Garibay, declaró que la escudería Cadillac está construyendo la mejor versión del piloto mexicano y que, a mediano plazo, el equipo se perfila como futuro campeón mundial de Fórmula 1.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 27/05/2026 02:53 PM.
En Deportes y editada el 27/05/2026 03:00 PM.