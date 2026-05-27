Emilio Azcárraga celebra el doblete histórico del América Femenil y lo llama “superpoderosas”

El América Femenil cerró una de las campañas más exitosas de la historia reciente del fútbol mexicano al alzarse campeón del Clausura 2026 y de la Concacaf W Champions Cup, logrando un histórico doblete que coloca al club azulcrema en la élite internacional.
Tras los triunfos, el propietario del club, Emilio Azcárraga Jean, organizó una reunión privada en un restaurante de la Ciudad de México para felicitar al plantel y al cuerpo técnico. En el encuentro, Azcárraga elogió a las jugadoras diciendo: “Son superpoderosas”.
Entre los asistentes se encontraban figuras clave de la directiva: Joaquín Valcárcel (Grupo Ollamani), Santiago Baños (presidente deportivo) y Luis Fuentes (director deportivo). Todos coincidieron en que el proyecto femenil ha alcanzado un punto de inflexión que permite al América competir de tú a tú con las mejores escuadras del planeta.
El técnico Ángel Villacampa, quien dirigió al equipo durante la temporada, destacó la constancia y el trabajo colectivo que culminó en los títulos, después de varias finales disputadas en torneos anteriores.
Con el doblete, el América aseguró su participación en la próxima edición del Mundial de Clubes Femenil, torneo que representa el mayor reto para la institución de Coapa. Además, el club se prepara para disputar el Campeón de Campeones contra Tigres, monarca del Apertura 2025, en julio, con la posibilidad de sumar un tercer trofeo y completar un histórico triplete.
El objetivo a mediano plazo es consolidar al América Femenil como referencia internacional y aspirar a una actuación histórica en el Mundial de Clubes, consolidando así la visión de Azcárraga y su equipo directivo para el futuro del fútbol femenino en México.