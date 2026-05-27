Emilio Azcárraga celebra el doblete histórico del América Femenil y lo llama “superpoderosas”

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El América Femenil conquistó el Clausura 2026 y la Concacaf W Champions Cup, logrando un doblete sin precedentes. Emilio Azcárraga Jean reunió al plantel y a la directiva del club para reconocer los logros y proyectar al equipo como referencia internacional.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 27/05/2026 08:43 AM.
En Deportes y editada el 27/05/2026 09:17 AM.