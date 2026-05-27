Barcelona ficha a Anthony Gordon con contrato millonario

El Barcelona ha confirmado la incorporación del delantero inglés Anthony Gordon, procedente del Newcastle United, convirtiéndose en el primer fichaje del técnico Hansi Flick para la temporada 2026/2027. La operación, que se concretó en tiempo récord, se realizó tras la intervención del director deportivo Deco, quien cerró un acuerdo con los agentes del jugador durante un viaje a Londres.
Gordon, de 25 años, firmó un contrato que se extiende hasta el verano de 2030. En sus 152 partidos con el Newcastle, ha anotado 39 goles, desempeñándose tanto como extremo izquierdo, su posición natural, como delantero centro. Aunque la cifra exacta del traspaso no se ha divulgado, se estima en torno a los 70 millones de euros, más variables.
El jugador viajará a Barcelona en los próximos días para someterse a la revisión médica y formalizar su registro antes de incorporarse a la convocatoria de la selección inglesa, que disputará el Mundial 2026 en México, Estados Unidos y Canadá.
El acuerdo se aceleró para evitar que el Newcastle recibiera ofertas de clubes como Bayern Múnich y Liverpool. Además, la llegada de Gordon se produce en un contexto de reforzamiento ofensivo del club catalán, que también busca un delantero centro para sustituir a Robert Lewandowski. Entre los nombres cotizados están el argentino Julián Álvarez (Atlético de Madrid) y el brasileño João Pedro (Chelsea).
Deco señaló que el Barcelona trabaja en “traer algunos jugadores” y que la prioridad sigue siendo reforzar la posición de nueve. La firma del contrato con Gordon se completó a primera hora del miércoles, quedando pendiente únicamente la autorización del fondo soberano saudí, propietario del club desde 2021.
Anthony Gordon, nacido en Liverpool en 2001, es considerado uno de los talentos emergentes del fútbol inglés. Llegó al Newcastle en 2023 tras una transferencia de 45 millones de libras del Everton y, en la fase de grupos de la Champions League, anotó el único gol de su equipo contra el Barcelona, en un duelo que terminó 2-1 a favor del conjunto catalán.