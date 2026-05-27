Barcelona ficha a Anthony Gordon con contrato millonario

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El Barcelona asegura los servicios del delantero inglés Anthony Gordon del Newcastle United, primer fichaje de Hansi Flick para 2026/27, en un acuerdo valorado en alrededor de 70 millones de euros.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 27/05/2026 02:55 PM.
En Deportes y editada el 27/05/2026 03:02 PM.