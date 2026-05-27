La razón definitiva por la que Canelo vs. Benavidez no se concretará

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David Benavidez y Saúl "Canelo" Álvarez descartan su esperado duelo porque el mexicano se niega a bajar a 175 libras y el campeón ha subido a peso crucero, cerrando un capítulo que mantuvo en vilo al boxeo mexicano.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 27/05/2026 10:29 AM.
En Deportes y editada el 27/05/2026 01:02 PM.