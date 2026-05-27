La razón definitiva por la que Canelo vs. Benavidez no se concretará

En el tradicional "Martes de Café" del boxeo mexicano, David Benavidez confirmó que el enfrentamiento con Saúl "Canelo" Álvarez es imposible. La causa principal es la diferencia de categorías: Benavidez compite como campeón del peso crucero (200 libras) mientras que Canelo se mantiene en peso semipesado (175 libras) y ha descartado reiteradamente la idea de bajar de peso.
El retador mexicano había insistido durante años en desafiar al tapatío, acumulando victorias que, según él, justificaban el reto. Sin embargo, Álvarez ha manifestado desinterés y ha señalado que el estadounidense no puede competir en su categoría, lo que elimina cualquier posibilidad de negociación.
La decisión de Benavidez de permanecer en la división de crucero refuerza su posición como campeón y reduce la viabilidad de un duelo que muchos consideraban la pelea de la década. Con la negativa de Canelo, los seguidores del boxeo mexicano pierden una cita esperada y deberán enfocarse en otros posibles enfrentamientos.
El anuncio marca un cambio definitivo en el panorama pugilístico nacional: se cierra un capítulo de rivalidad y se consolida la trayectoria de Benavidez en el peso crucero, mientras que Canelo sigue centrado en sus propios planes de combate.