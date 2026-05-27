Moisés Muñoz lanza serie autobiográfica “Mi Serie” y revive momentos clave de su vida

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El exguardameta del América presentó su proyecto audiovisual “Mi Serie” el 26 de mayo, una fecha emblemática por el gol que definió el Clausura 2013, y anunció su estreno el 15 de junio en Morita Play.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 27/05/2026 11:27 AM.
En Deportes y editada el 27/05/2026 12:20 PM.