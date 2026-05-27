Moisés Muñoz lanza serie autobiográfica “Mi Serie” y revive momentos clave de su vida

Moisés Muñoz, recordado como “El Portero del Milagro” por el gol que llevó al América al alargue en la final del Clausura 2013, volvió a ocupar los reflectores al presentar su serie autobiográfica titulada Mi Serie. El evento, realizado el 26 de mayo, coincidió con la fecha que marcó su carrera y contó con la presencia de figuras del deporte y los medios.
En entrevista exclusiva con Infobae México, Muñoz explicó que la producción no se limitará a sus hazañas futbolísticas; buscará retratar etapas personales y familiares que definieron su vida antes, durante y después de la cancha. “Quiero que la gente conozca al hombre detrás del portero”, afirmó el exexportero.
El lanzamiento reunió a exfutbolistas como Juan Carlos Valenzuela y Jagger Martínez, periodistas Alejandro Villalvazo y Gustavo Adolfo Infante, así como a Antonio Pérez Garibay, padre del piloto Sergio Pérez, y al presidente de la Federación Mexicana de Fútbol, Ivar Sisniega, quienes ofrecieron testimonios sobre la trayectoria y personalidad de Muñoz.
“Mi Serie” se estrenará oficialmente el 15 de junio a través de la plataforma de streaming Morita Play, con un costo de suscripción mensual de 85 pesos. La serie promete ofrecer una visión íntima de una de las figuras más recordadas del América reciente.
Con este proyecto, Moisés Muñoz amplía su legado más allá del fútbol, invitando al público a conocer los momentos dramáticos y los valores que lo han definido como deportista y como persona.