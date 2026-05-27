Nina Nicosia, la nueva incorporación de la Selección Mexicana Femenil

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Nina Nicosia, futbolista nacida en EE. UU. con raíces argentinas, obtuvo la nacionalidad mexicana y recibió su primer llamado a la Selección Mexicana Femenil, generando debate sobre los criterios de selección de Pedro López.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 27/05/2026 11:26 AM.
En Deportes y editada el 27/05/2026 01:29 PM.