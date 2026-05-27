Aficionados de Pumas critican a Coco Carrasquilla tras mensaje a Panamá

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El mediocampista panameño Adalberto “Coco” Carrasquilla generó una fuerte polémica entre la afición auriazul después de que su comunicado de agradecimiento al ser convocado al Mundial 2026 omitiera cualquier referencia a Pumas, lo que fue interpretado como falta de compromiso con el club.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 27/05/2026 10:33 PM.
En Deportes y editada el 28/05/2026 06:26 AM.