Aficionados de Pumas critican a Coco Carrasquilla tras mensaje a Panamá

La derrota de Pumas en la final del Clausura 2026 y la posterior convocatoria de Adalberto “Coco” Carrasquilla a la Selección de Panamá para el Mundial de la FIFA 2026 desataron una ola de críticas en redes sociales y foros de la afición auriazul.
El mensaje publicado por el mediocampista, que agradecía a Dios, a sus seguidores y, sobre todo, a Panamá, omitió cualquier mención al club universitario que lo vio crecer. "De corazón quiero agradecerle a cada persona que ha estado pendiente de mí. Y gracias a todo Panamá por tanto apoyo y cariño", escribió Carrasquilla, añadiendo que se sentía "orgulloso y bendecido de poder representar a mi país en la Copa Mundial".
Para gran parte de la hinchada, la ausencia de referencias a Pumas se interpretó como una señal de desapego y falta de gratitud. Comentarios como "¿Dónde está el agradecimiento a la institución que lo formó?" y "Prefiere a Panamá antes que a su propio club" se multiplicaron en Twitter, Facebook e Instagram, evidenciando una fractura entre el jugador y la tribuna.
Además del descontento por el comunicado, varios aficionados cuestionaron el desempeño de Carrasquilla durante la Liguilla y la final contra Cruz Azul, argumentando que el mediocampista habría priorizado su sueño mundialista sobre los objetivos de Pumas. "En la final no mostró la garra que esperábamos; ahora se va a la Copa del Mundo y nos deja en la estacada", señalaba un seguidor.
Por su parte, la Selección de Panamá, dirigida por Thomas Christiansen, confirmó la inclusión de Carrasquilla en el Grupo L, donde enfrentará a Ghana, Croacia e Inglaterra. El cuerpo técnico destacó su recuperación tras una lesión y lo consideró pieza clave para los próximos compromisos internacionales.
En el entorno universitario, la relación con la afición parece rota. Algunos sectores piden que el club evalúe la continuidad de Carrasquilla después del Mundial, mientras que otros recuerdan su aporte en temporadas anteriores.
El desenlace de esta polémica permanece abierto; mientras la molestia crece en México, el mediocampista se prepara para el reto más importante de su carrera bajo la camiseta de Panamá.