Raúl Jiménez y César “Chino” Huerta se integran a la concentración del Tri en Pasadena

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Los delanteros Raúl Jiménez y César “Chino” Huerta llegan a la concentración de la Selección Mexicana en Pasadena, California, para los últimos amistosos de preparación y la definición de la lista definitiva del Mundial 2026.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 27/05/2026 02:55 PM.
En Deportes y editada el 27/05/2026 03:57 PM.