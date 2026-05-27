Raúl Jiménez y César “Chino” Huerta se integran a la concentración del Tri en Pasadena

Raúl Jiménez y César “Chino” Huerta fueron convocados por el cuerpo técnico dirigido por Javier Aguirre para incorporarse a la concentración del Tri a partir del jueves 28 de mayo. La medida responde a la necesidad de reforzar el frente ofensivo antes de los últimos partidos amistosos contra Australia (30 de mayo, Rose Bowl) y Serbia (4 de junio, Estadio Nemesio Diez de Toluca).
Con la llegada de ambos atacantes, la lista provisional de 26 futbolistas se completa, aunque la convocatoria definitiva se anunciará el 1 de junio, tras evaluar el desempeño, la condición física y la adaptación táctica de los jugadores en los entrenamientos y los amistosos.
El objetivo de Aguirre es contar con variantes de calidad que le permitan afrontar el Grupo A de la Copa del Mundo, donde México debutará el 11 de junio contra Sudáfrica y luego medirá su nivel contra Corea del Sur y República Checa. La incorporación de Jiménez, quien ha sido un referente en la delantera del Tri, y de Huerta, joven promesa del fútbol mexicano, busca aportar solidez y opciones ofensivas para maximizar el potencial del equipo en la máxima fiesta del fútbol.
Los aficionados podrán seguir de cerca los entrenamientos y los partidos amistosos, que servirán como último filtro para definir la plantilla que representará a México en el Mundial 2026.