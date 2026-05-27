Seguridad en el Mundial 2026: México, EE. UU. y Canadá despliegan planes coordinados

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Los tres países anfitriones acordaron, en Washington D.C., una serie de medidas de vigilancia, control fronterizo y protocolos sanitarios para garantizar la seguridad de los millones de aficionados que asistirán a la Copa Mundial de la FIFA 2026. México implementará el sistema C5 y el Operativo Kukulcán, EE. UU. reforzará la seguridad con una fuerza de trabajo liderada por el FBI y la CISA, y Canadá adoptará una “seguridad integrada” bajo la Real Policía Montada.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 27/05/2026 08:20 AM.
En Deportes y editada el 27/05/2026 08:40 AM.