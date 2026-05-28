Balón de Oro 2026: la premiación se realizará el 26 de octubre en Londres

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La ceremonia del Balón de Oro 2026, que coronará a los mejores futbolistas y futbolistas del planeta, se trasladará de París a Londres y se celebrará el 26 de octubre, coincidiendo con el 70.º aniversario del primer premio.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 28/05/2026 11:31 AM.
En Deportes y editada el 28/05/2026 11:36 AM.