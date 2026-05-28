Balón de Oro 2026: la premiación se realizará el 26 de octubre en Londres

Londres será la sede de la ceremonia del Balón de Oro 2026, que tendrá lugar el 26 de octubre. El cambio de ubicación, anunciado por France Football y la UEFA, marca el 70.º aniversario del primer galardón, otorgado a la leyenda inglesa Stanley Matthews.
El evento, tradicionalmente celebrado en París, se trasladará a la capital británica, ciudad natal del máximo goleador histórico de Inglaterra, Harry Kane, y del Arsenal, club que disputará su primer título de la Liga de Campeones contra el Paris Saint‑Germain.
En la última edición, el Balón de Oro masculino fue para Ousmane Dembélé, quien brilló con 19 goles en 39 partidos para el PSG y siete en la Champions League. En la categoría femenina, la española Aitana Bonmatí ganó su tercer galardón, pese a una temporada marcada por lesiones.
Los votantes son periodistas de todo el mundo que eligen su top 10 a partir de una lista corta de 30 candidatos, propuesta por France Football, L'Equipe y la UEFA.
La ceremonia de 2026 será, además, una celebración del legado del premio, que ha reconocido a figuras como Stanley Matthews, y una oportunidad para observar el panorama futbolístico actual, con figuras como Kane, que anotó 61 goles en 51 partidos la temporada pasada, y Dembélé, que sigue siendo protagonista en la élite europea.