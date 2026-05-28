‘Profe’ Ibáñez regresará pronto a México y participará en el Mundial 2026, confirma Faitelson

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El reportero de TUDN Julio ‘Profe’ Ibáñez, detenido en Sudáfrica junto a Daniel García, volverá a México en breve. El periodista David Faitelson informó que la familia solicitó discreción y que Ibáñez está asignado para cubrir la Copa del Mundo 2026 en la Ciudad de México.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 28/05/2026 05:26 AM.
En Deportes y editada el 28/05/2026 08:20 AM.