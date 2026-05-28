‘Profe’ Ibáñez regresará pronto a México y participará en el Mundial 2026, confirma Faitelson

Julio Ibáñez, conocido en los medios como ‘Profe’, podrá regresar a México en los próximos días, según anunció el periodista David Faitelson. El reportero de TUDN fue arrestado en Sudáfrica junto a su compañero Daniel García mientras realizaban labores preparatorias para el Mundial 2026. La información se difundió a través de las redes sociales del propio Ibáñez, quien confirmó que pronto estará de nuevo con su familia y que ya cuenta con una asignación para cubrir la Copa del Mundo, cuyo inicio está programado para el 11 de junio en el Estadio Ciudad de México.
Faitelson explicó que el silencio mediático mantenido durante las últimas semanas obedeció una petición de los abogados que representan a los periodistas en el proceso judicial sudafricano. Asimismo, el narrador deportivo Andrés Vaca informó que la familia de Ibáñez solicitó que no se hablara del caso, petición que los colegas respetaron.
El incidente que desencadenó la detención ocurrió cuando hombres armados irrumpieron en la habitación de hotel del reportero durante una transmisión en vivo por TikTok, interrumpiendo la señal. Posteriormente, Faitelson difundió un video en el que describía que periodistas habían volado un dron cerca de una escuela de la comunidad judía, calificándolo como un acto terrorista.
Ibáñez y García se encontraban en Sudáfrica como parte de los trabajos de Televisa y TUDN para la cobertura del Mundial 2026, en el que México abrirá la competición enfrentando a la selección sudafricana. La empresa ha brindado apoyo constante a los periodistas y a sus familias desde el inicio de la situación.
Con la autorización de los abogados y el respaldo de la cadena, se espera que Julio ‘Profe’ Ibáñez retome sus actividades profesionales en México y participe activamente en la cobertura del evento deportivo más importante del planeta.