Tottenham vigila a Santiago Giménez tras temporada sin goles en el Milan

Según fuentes de TUDN y varios medios especializados, el Tottenham Hotspur ha reactivado su interés por Santiago Giménez, el delantero mexicano que actualmente milita en el AC Milan. El club londinense, que terminó la temporada 2025‑26 luchando por evitar el descenso, planea una remodelación de su plantilla y busca incorporar jóvenes ofensivos que aporten dinamismo.
Giménez, apodado “El Bebote”, llegó al Milan tras una destacada etapa en el Feyenoord, pero su primera temporada en Italia resultó decepcionante: 16 partidos disputados sin registrar un solo gol, convirtiéndose en el primer delantero del club en superar los diez encuentros sin anotar en Serie A.
El posible traspaso se produce en un contexto de incertidumbre en el Milan, donde el español Andoni Iraola, exitoso ex‑entrenador del AFC Bournemouth, es señalado como candidato a la dirección técnica. El estilo ofensivo de Iraola podría redefinir el rol de Giménez, pero también alimenta los rumores de una salida del jugador en el próximo mercado.
Mientras tanto, el delantero se mantiene concentrado con la Selección Mexicana, integrándose a la convocatoria para los compromisos internacionales previos al Mundial 2026. Hasta el momento no existe una oferta oficial, pero el nombre de Giménez vuelve a aparecer en el radar de la Premier League, liga que ya lo seguía desde su paso por el fútbol holandés.
El Tottenham, que aseguró su permanencia en la Premier League en la última jornada al vencer al Everton, ha anunciado planes de renovación en varias áreas del equipo. La incorporación de un atacante joven y con experiencia internacional como Giménez encajaría en la estrategia de reconstrucción del club.