Tottenham vigila a Santiago Giménez tras temporada sin goles en el Milan

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El delantero mexicano, quien terminó la campaña 2025‑26 sin anotar en 16 partidos con el AC Milan, vuelve a ser vinculado al Tottenham Hotspur, club que busca reforzar su ataque de cara a la temporada 2026‑27 mientras el Tri se prepara para el Mundial.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 28/05/2026 05:29 AM.
En Deportes y editada el 28/05/2026 06:17 AM.