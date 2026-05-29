Javier Aguirre declara que el camino de México en el Mundial 2026 será fácil

En el podcast "El Poscass" de Compass, Javier Aguirre, director técnico de la Selección Mexicana, manifestó con total confianza que el calendario y la localía convierten al Mundial 2026 en una oportunidad histórica y accesible para México. "Cuando vi el rol, el calendario y los partidos en casa, dije: está pero de pechito para no dejarla ir", aseguró al lado de Cuauhtémoc Blanco, Germán Villa e Isaac Terrazas.
Para Aguirre, jugar en territorio nacional no solo implica comodidad logística, sino también un impulso emocional que puede marcar la diferencia. "Jugar en casa no tiene precio", reiteró, señalando que el apoyo de la afición será un motor de inspiración para los jugadores.
El técnico subrayó que el grupo está bajo control, pero advirtió que la concentración será clave ante cualquier adversario. "El camino es accesible, pero exige disciplina y carácter para evitar sorpresas", indicó.
Aunque ya tiene definida la convocatoria final, la lista –que incluye a jóvenes como Gilberto Mora y Armando González, y a veteranos como Guillermo Ochoa y Raúl Jiménez– generó críticas en redes sociales. Aguirre defendió sus decisiones, asegurando que se basan en compromiso y capacidad, no en caprichos.
En síntesis, el técnico confía en que la combinación de experiencia y juventud, sumada al factor casa, permitirá al Tri afrontar el Mundial con la confianza necesaria para buscar la trascendencia.