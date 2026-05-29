Javier Aguirre declara que el camino de México en el Mundial 2026 será fácil

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El técnico del Tri, Javier Aguirre, afirmó que el calendario y la ventaja de jugar como anfitrión facilitan el proyecto mexicano para el Mundial 2026, aunque advirtió que no se subestimen a los rivales.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 29/05/2026 09:38 AM.
En Deportes y editada el 29/05/2026 01:28 PM.