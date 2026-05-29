Arteta afirma que el título de Premier impulsa al Arsenal a buscar la Champions

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El entrenador del Arsenal, Mikel Arteta, declaró que la conquista de la Premier League no relaja al equipo, sino que genera una ambición mayor para ganar la final de la Champions League contra el PSG. El vasco resaltó la preparación del conjunto y la confianza de sus jugadores tras lograr el primer título de liga en 22 años.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 29/05/2026 04:49 PM.
En Deportes y editada el 30/05/2026 06:37 AM.