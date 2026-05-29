Arteta afirma que el título de Premier impulsa al Arsenal a buscar la Champions

El director técnico del Arsenal, Mikel Arteta, sostuvo este viernes que el reciente campeonato de la Premier League ha encendido una ambición mayor en sus filas de cara a la final de la Champions League que se disputará el sábado contra el Paris Saint‑Germain.
Tras romper una sequía de 22 años y alzarse con la liga inglesa por primera vez desde 2004, el conjunto londinense busca ahora su primera Orejona. La final será la segunda aparición del Arsenal en la máxima competición europea, después de la derrota ante el FC Barcelona en 2006.
"Quiero que los jugadores confíen y sepan que podemos ganar. Ha sido una preparación muy buena, positiva; estamos aquí porque merecimos estar aquí y mañana vamos a tratar de merecer también ganar", afirmó Arteta, quien se mostró optimista respecto a las posibilidades de su equipo.
El técnico también rindió homenaje a Luis Enrique, describiéndolo como una "fuente de inspiración" tanto en su faceta de jugador como de entrenador.
Los protagonistas de la temporada, Bukayo Saka y el centrocampista noruego Martin Ødegaard, respaldaron las palabras del entrenador. Ødegaard recordó que "hacía 22 años que no ganábamos la Premier League y ahora por fin lo hemos logrado", y añadió que el objetivo es "hacer aún más historia". Saka, por su parte, subrayó la sensación de levantar un trofeo y la motivación para alcanzar la gloria europea.
Arteta reconoció la importancia de la estrategia, comparándola con una partida de ajedrez que mantendrá con el rival francés, pero enfatizó que la verdadera batalla se libra en el terreno de juego y en la mentalidad de sus jugadores.
Con la final a la vuelta de la esquina, el Arsenal se presenta como un equipo que, tras conquistar la Premier, busca consolidar su éxito a nivel continental.