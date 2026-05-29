Atlético de Madrid desmiente oferta al Barcelona por Julián Álvarez

En una serie de publicaciones realizadas el viernes en la cuenta oficial del Atlético de Madrid en la red social X, el club rojiblanco desmintió rotundamente los rumores que afirman que el FC Barcelona habría presentado una oferta por el delantero argentino Julián Álvarez.
Los tuits, de tono humorístico, incluyeron un fotomontaje que mostraba al joven jugador del Barça, Lamine Yamal, vistiendo la camiseta del Atlético, acompañados de una supuesta “oferta” que consistía en cuatro entradas para el concierto de Bad Bunny en el Metropolitano, una suscripción anual al diario ABC y una bolsa de pipas. En mensajes posteriores, el club replicó la broma con otros futbolistas del Barcelona, como Pedri y Raphinha, bajo la consigna de un “3x1” de ofertas ficticias.
Tras la fase cómica, el Atlético adoptó un tono más serio para abordar la campaña de desinformación que, según el club, ha afectado a su jugador argentino. En un comunicado publicado en X, el club denunció “filtraciones interesadas, fake news y faltas continuas de respeto” provenientes de la supuesta versión culé, y recordó que no recurriría a “favores políticos” ni a “el vicepresidente de los árbitros” para registrar jugadores, aludiendo al caso Negreira que ha sacudido al Barcelona.
Julián Álvarez, fichado en 2024 por el Atlético procedente del Manchester City por cerca de 90 millones de euros, ha sido convocado recientemente por la Selección Argentina para el Mundial de Norteamérica 2026. La prensa catalana ha alimentado la idea de que el delantero sueña con vestir la camiseta del Barcelona para seguir los pasos de su ídolo Lionel Messi, con quien ganó la Copa del Mundo en Catar 2022.
El Atlético concluyó su mensaje reiterando su compromiso con el “respeto y los valores” y subrayó que seguirá defendiendo la integridad de sus jugadores frente a cualquier intento de manipulación mediática.