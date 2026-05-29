Atlético de Madrid desmiente oferta al Barcelona por Julián Álvarez

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El Atlético de Madrid negó en su cuenta oficial de X haber recibido una propuesta del FC Barcelona por el delantero argentino Julián Álvarez, usando tuits satíricos para ridiculizar los rumores y denunciar la desinformación que circula en redes sociales.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 29/05/2026 12:41 PM.
En Deportes y editada el 29/05/2026 12:48 PM.