Juan Brunetta no confirma su continuidad en Tigres antes de la Concachampions

En la rueda de prensa previa a la final de la Concachampions contra Toluca, Juan Brunetta, delantero argentino de Tigres, dejó en el aire su permanencia en el equipo felino. El jugador aseguró que esperará a conversar con la directiva después del partido del sábado para definir su futuro y confirmar si ambos están alineados en los planes a seguir.
Brunetta subrayó que la final será un duelo intenso entre dos conjuntos que se conocen muy bien, comparándola con la final del Apertura 2025. "Será una final a lo máximo, como la de diciembre pasado", afirmó el delantero.
Por su parte, Diego Lainez destacó la fortaleza de Tigres, señalando que el club se ha convertido en un rival incómodo para el resto de la liga al estar acostumbrado a disputar finales en todas las competencias en las que participa.
En cuanto a sus aspiraciones internacionales, Brunetta manifestó que su única prioridad es ganar el campeonato y, de ser posible, llevar a Tigres al Mundial de Clubes, lo que posicionaría al equipo en el plano internacional. "En lo personal, solo pienso en la final porque es una de las más importantes de mi carrera", declaró.
El futuro de Brunetta en Tigres seguirá sin confirmarse hasta la reunión con la directiva, programada para después del partido del sábado.