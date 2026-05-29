Juan Brunetta no confirma su continuidad en Tigres antes de la Concachampions

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El delantero argentino de Tigres, Juan Brunetta, declaró que decidirá su futuro con el club después de la final de la Concachampions contra Toluca, mientras se mantiene enfocado en ganar el título y llevar al equipo al Mundial de Clubes.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 29/05/2026 04:51 PM.
En Deportes y editada el 30/05/2026 06:32 AM.