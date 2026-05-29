De las canchas al cine: Chicharito Hernández inicia su etapa actoral

Javier "Chicharito" Hernández, máximo anotador de la Selección Mexicana y exjugador de clubes como Manchester United y Real Madrid, ha anunciado su debut como actor en un cortometraje dirigido por Jan Latto. El anuncio, realizado a través de sus redes sociales, incluye un adelanto donde el exdelantero recorre un vagón del metro y muestra sus habilidades con el balón, combinando imágenes urbanas con referencias a su identidad futbolística.
El proyecto, cuya trama y fecha de estreno aún no se han revelado, ha generado gran expectación entre seguidores y usuarios de internet, que han recibido con entusiasmo la nueva faceta del deportista. La iniciativa llega en un momento en que Hernández enfrenta dudas sobre su futuro en el fútbol, tras una etapa reciente en Chivas marcada por lesiones y críticas por su rendimiento.
Aunque su carrera en los campos de juego ha sido sobresaliente —con títulos en Europa y una histórica cifra de goles con la selección—, el delantero busca reconectar con el público desde una perspectiva distinta, la del cine. La participación en el cortometraje representa, según el propio Hernández, una oportunidad para explorar otras pasiones y mantenerse relevante en el panorama mediático mexicano.
El anuncio también subraya la tendencia de deportistas de alto perfil que, al concluir o pausar sus carreras deportivas, se aventuran en el mundo del entretenimiento, ampliando su marca personal y diversificando sus fuentes de ingreso.
Se espera que, en los próximos meses, se den a conocer más detalles sobre la producción, incluido el argumento y la fecha de estreno, lo que permitirá a los aficionados seguir de cerca la evolución de Chicharito como actor.