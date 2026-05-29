De las canchas al cine: Chicharito Hernández inicia su etapa actoral

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El histórico delantero mexicano Javier Hernández, conocido como Chicharito, sorprende al anunciar su participación como protagonista en un cortometraje dirigido por Jan Latto, marcando su primera incursión oficial en la actuación tras una carrera futbolística marcada por éxitos y lesiones.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 29/05/2026 10:59 AM.
En Deportes y editada el 29/05/2026 01:13 PM.