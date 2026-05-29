David Faitelson responde a Javier Aguirre y advierte contra la confianza excesiva en el Mundial 2026

El 29 de mayo de 2026, tras la entrevista del técnico nacional Javier Aguirre en la que describió al grupo de la Selección Mexicana para el Mundial como “de pechito”, el analista deportivo David Faitelson respondió en sus redes sociales con un llamado a la prudencia y a no subestimar a los rivales.
Aguirre, en conversación con Cuauhtémoc Blanco, Germán Villa e Isaac Terrazas, resaltó la ventaja de disputar varios partidos en territorio norteamericano y el respaldo de la afición, pero también admitió la necesidad de mantener la concentración partido a partido. Su comentario fue interpretado por muchos seguidores como una muestra de confianza en la primera ronda del torneo.
Faitelson, sin perder tiempo, retomó la frase del “Vasco” y señaló que la historia reciente del Tri muestra que la comodidad puede convertirse en sorpresa desagradable. El comentarista recordó que México ha sido eliminado en la fase de grupos en varias ediciones y que la presión de jugar como anfitrión puede ser tanto una bendición como una carga.
Las reacciones en redes sociales fueron mixtas: mientras algunos aficionados defendieron la postura optimista de Aguirre, otros coincidieron con la advertencia de Faitelson, subrayando la importancia de la disciplina táctica y la gestión de la presión mediática.
El calendario del Grupo A del Mundial 2026 coloca a México contra Sudáfrica en el partido inaugural, seguido por Corea del Sur y la República Checa. El técnico nacional reiteró que el objetivo es avanzar con la mínima diferencia de goles, manteniendo la concentración y evitando cualquier “sorpresa”.