David Faitelson responde a Javier Aguirre y advierte contra la confianza excesiva en el Mundial 2026

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El comentarista deportivo David Faitelson reaccionó a la frase de Javier Aguirre, quien calificó al grupo de México en el Mundial 2026 como “de pechito”. Faitelson lanzó una advertencia para evitar la sobreconfianza del equipo, recordando los tropiezos históricos del Tri en fases de grupos.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 29/05/2026 12:44 PM.
En Deportes y editada el 29/05/2026 01:45 PM.