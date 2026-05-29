Guillermo Ochoa se visualiza como titular en el debut de México contra Sudáfrica en el Mundial 2026

En el marco del "Media Day" del Tri, a pocas semanas del inicio de la Copa del Mundo 2026, Guillermo Ochoa, arquero del AEL Limassol, manifestó su deseo de iniciar el torneo como titular de la Selección Mexicana. El guardameta visualiza al equipo defendiendo la portería en el partido inaugural contra Sudáfrica, que se jugará el 11 de junio en el Estadio Azteca.
Ochoa subrayó que el respaldo de la afición será determinante para lograr un buen resultado. "Me veo en un Estadio Azteca lleno, una afición entregada que deje de lado las camisetas de clubes y apoye solo a la verde. Un estadio en casa es ventaja y hay que hacerlo sentir", afirmó el guardameta.
El arquero también destacó la confianza que tiene en sus capacidades y en la dirección de Javier Aguirre, pese a los cuestionamientos que ha recibido su permanencia en la convocatoria. "Siempre, siempre", respondió de forma rotunda cuando se le preguntó si se imaginaba con los guantes puestos en ese encuentro.
Según Ochoa, el objetivo es iniciar el Mundial con una victoria, ya sea en los primeros minutos o al final del partido, para asegurar los tres puntos. "Me veo ese día dándole un triunfo a la Selección e inaugurando el Mundial con 3 puntos", concluyó.
Las declaraciones se dieron antes del amistoso contra Australia, donde el guardameta también habló del ambiente que espera vivir en el Estadio Ciudad de México y de la necesidad de que los aficionados apoyen al Tri sin importar sus lealtades clubísticas.