Guillermo Ochoa se visualiza como titular en el debut de México contra Sudáfrica en el Mundial 2026

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El guardameta mexicano, Guillermo Ochoa, declaró que se imagina defendiendo la portería del Tri en el partido inaugural del Mundial 2026 frente a Sudáfrica, resaltando la importancia del apoyo de la afición y su deseo de ser titular bajo la dirección de Javier Aguirre.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 29/05/2026 10:01 AM.
En Deportes y editada el 29/05/2026 10:10 AM.