Katia Itzel García y Sandra Ramírez, primeras árbitras mexicanas en el Mundial 2026

La Federación Mexicana de Fútbol (FMF) anunció que Katia Itzel García Mendoza será la primera árbitra central mexicana en la historia de una Copa del Mundo masculina, mientras que Sandra Elizabeth Ramírez Alemán integrará el cuerpo arbitral como asistente. Ambas fueron confirmadas por la FIFA para el Mundial 2026, que se disputará entre Estados Unidos, México y Canadá.
El torneo contará con 52 árbitros, 88 asistentes y 30 oficiales de VAR; México aportará dos árbitras, cuatro asistentes y dos integrantes del área tecnológica del VAR. Además de García y Ramírez, el plantel mexicano incluye a César Arturo Ramos Palazuelos como árbitro central y a los asistentes Alberto Morín Méndez y Marco Antonio Bisguerra Mendiola, así como a los oficiales de video Erick Yair Miranda Galindo y Guillermo Pacheco Larios.
La presencia de García y Ramírez en el Mundial 2026 representa un hito para el arbitraje femenino mexicano y subraya el compromiso de la FMF con la igualdad de género en el deporte.