Katia Itzel García y Sandra Ramírez, primeras árbitras mexicanas en el Mundial 2026

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La FIFA confirmó a Katia Itzel García Mendoza como árbitra central y a Sandra Elizabeth Ramírez Alemán como asistente, marcando la primera vez que una mujer mexicana dirige un partido en la Copa del Mundo masculina. Su designación forma parte de los siete representantes de la FMF en el arbitraje del torneo que se jugará en EE. UU., México y Canadá.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 29/05/2026 09:44 AM.
En Deportes y editada el 29/05/2026 09:48 AM.