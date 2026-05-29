Multan a comentarista paraguayo por comentarios sexistas en Roland Garros

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Adolfo Daniel Vallejo será sancionado con una multa significativa tras afirmar que la segunda ronda del Abierto de Francia no debió contar con una árbitra mujer. La Federación Francesa de Tenis y los organizadores del torneo condenaron sus declaraciones como inaceptables.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 29/05/2026 01:45 PM.
En Deportes y editada el 29/05/2026 02:47 PM.