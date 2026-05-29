Multan a comentarista paraguayo por comentarios sexistas en Roland Garros

El comentarista de tenis Adolfo Daniel Vallejo recibió una multa sustancial después de que sus declaraciones sexistas durante el partido de segunda ronda del Abierto de Francia (Roland Garros) fueran catalogadas como "inaceptables" por la Federación Francesa de Tenis (FFT) y los organizadores del torneo.
Vallejo, quien acompañó la tensa batalla de cinco sets entre el paraguayo y el prometedor francés Moïse Kouamé, sostuvo que la presencia de una árbitra mujer, la brasileña Ana Carvalho, era impropia para un encuentro de tal magnitud. "Este tipo de partidos tiene que arbitrarlos un hombre; es muy difícil que una mujer pueda hacerlo", afirmó el comentarista, generando una ola de críticas.
En respuesta, la FFT emitió un comunicado en el que declaró que "la competencia de un árbitro no está determinada por su género, sino por su profesionalismo y su capacidad para oficiar al más alto nivel". Asimismo, subrayó que "el resultado de un evento deportivo, sea positivo o negativo, nunca puede justificar ni excusar tales comentarios".
Los organizadores del torneo anunciaron que impondrán una sanción económica a Vallejo, aunque no revelaron la cifra exacta. Para contextualizar, los jugadores que alcanzan la segunda ronda del Abierto de Francia perciben una remuneración de 130,000 euros (aproximadamente 151,000 dólares), lo que sugiere que la multa será considerable.
El partido, disputado en la pista Suzanne-Lenglen, se prolongó casi cinco horas. Kouamé remontó un 5-3 en el quinto set y, tras estar 8-7 abajo en el desempate, logró imponerse. El público francés se mostró ruidoso y, según Vallejo, la árbitra no controló adecuadamente a los espectadores, aunque él admitió que el ambiente intenso no le perjudicó, sino que, según sus palabras, "lo fortaleció a él".
La FFT reiteró su condena a "todos los comentarios sexistas, independientemente de quién los haga" y manifestó su apoyo a la árbitra de silla del partido, así como a todo el cuerpo arbitral del torneo.
Este episodio subraya la creciente intolerancia hacia actitudes discriminatorias en el deporte y refuerza el compromiso de las instituciones internacionales por garantizar la igualdad de género en todas las áreas del tenis.